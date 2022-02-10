Гороскоп на 11 февраля: Овны окажутся перед непростым выбором, а Весам стоит чаще себя хвалить

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ОВЕН

Вы окажетесь перед непростым выбором между личной жизнью и работой. Найти баланс фактически невозможно, придется выбрать что-то одно. Вечером вероятно поступление значительной суммы денег.

ТЕЛЕЦ

Стоит обратить внимание на свое здоровье. Пройдите комплексное обследование. Рабочий день обещает быть продуктивным.

БЛИЗНЕЦЫ

Поменьше рискуйте. День требует вдумчивости и спокойных решений. Вечером вероятны конфликты на бытовой почве.

РАК

Эмоциональное состояние оставляет желать лучшего. Ни в коем случае не оставайтесь в одиночестве. Друзья обязательно помогут вам справиться с хандрой.

ЛЕВ

Помните – ошибки случаются у всех, и иногда они идут одна за другой. Это вовсе не повод опускать руки и останавливаться на полпути.

ДЕВА

Сверхпродуктивный день. Вы решите огромное количество проблем – как своих, так и чужих. Не забывайте отдыхать, это важно.

ВЕСЫ

Возникнет ощущение, что все ваши успехи обусловлены исключительно везением, но это не так. Везет всегда сильнейшим. Звезды советуют чаще себя хвалить.

СКОРПИОН

Время планов прошло – пора начинать действовать, это касается всех сфер вашей жизни.. Вечером предстоит непростой разговор со второй половинкой.

СТРЕЛЕЦ

Осторожнее с колющими и режущими предметами. Звезды намекают на романтический вечер и бурную ночь.

КОЗЕРОГ

Козероги будут слегка рассеяны. Ваши мысли заняты вовсе не работой. Вероятны небольшие проблемы с законом – будьте осторожны.

ВОДОЛЕЙ

Избегайте серьезной физической активности. Вас попытаются вовлечь в какую-то авантюру – не ведитесь.

РЫБЫ

Максимально спокойный день. Слушайте свою интуицию – сегодня она не врет. Вечер стоит провести в семейном кругу.

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