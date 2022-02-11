До -7 °С и небольшой снег обещают днем в Ижевске 11 февраля

Будьте внимательны на дорогах. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается небольшой снег, местами умеренный. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Температура воздуха днем составит -5 …-7 °С. Ветер южный 4-9 м/с.

Ночью столбик термометра опустится от -7 до -9 °С. Осадки в виде продолжительного снега сохранятся.

На дорогах заносы и снежные накаты.

Хорошего вам дня!

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