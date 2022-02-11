Ижевск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 февраля 2022 2:35

До -7 °С и небольшой снег обещают днем в Ижевске 11 февраля

На дорогах сохранится снежный накат
Шутова Ирина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Будьте внимательны на дорогах. Фото: pixabay.com

Будьте внимательны на дорогах. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается небольшой снег, местами умеренный. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Температура воздуха днем составит -5 …-7 °С. Ветер южный 4-9 м/с.

Ночью столбик термометра опустится от -7 до -9 °С. Осадки в виде продолжительного снега сохранятся.

На дорогах заносы и снежные накаты.

Хорошего вам дня!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Молодой человек прокатился на лыжах по Центральной площади Ижевска

Ижевчанка Наталья Йиса и ее муж-нигериец Джейкоб побывали на юбилее мамы Гарика Харламова