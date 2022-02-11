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Общество11 февраля 2022 4:56

Нет движения трамваев 2, 7, 9 маршрутов на участке от улицы Тимирязева до ТЦ «Океан» в Ижевске

Будьте внимательны
Шутова Ирина
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Фото: архив

Фото: архив

С 8:41 нет движения трамваев 2, 7, 9 маршрутов на участке от улицы Тимирязева до "Океан" в направлении Центра. Об этом сообщает ИжГорЭлектроТранс.

Движение организовано следующим образом:

• 2 маршрут: Буммаш - ул.Халтурина - ул.Ленина - Центр - ул.Ленина - ул.Промышленная. С ул.Промышленной трамваи следуют по своему маршруту.

• 7 маршрут: Буммаш - ул.Халтурина - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - Сквер металлургов. Со Сквера металлургов трамваи следуют по своему маршруту.

• 9 маршрут: Буммаш - ул.Халтурина - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Московская. С ул.Московской трамваи следуют по своему маршруту.

ОБНОВЛЕНО: движение открыто в 09:03.

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