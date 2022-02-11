АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова в 2021-2023 году направит на реализацию социальных программ более 500 млн рублей

Реализация благотворительных проектов и социально значимых программ является одним из ведущих направлений социальной политики АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова (дочернее предприятие АО «НК «Нефтиса»).

В 2021 году предприятие направило 17 млн рублей на развитие социальной сферы районов Удмуртской Республики, на территории которых расположены производственные объекты предприятия, а также адресную поддержку обратившимся гражданам. При финансовой поддержке «Белкамнефти» велись ремонт и оснащение медицинских и образовательных учреждений, храмов и церквей, оказывалась помощь общественным организациям, реализовывались культурные и спортивные проекты и мероприятия.

Благотворительные средства были выделены на ремонты и улучшение материально-технической базы МБОУ «Галановская СОШ», МБОУ «Арзамасцевская СОШ», дошкольных учреждений Каракулинского района; приобретение мебели для школ и школьных пищеблоков МБОУ «Ныргиндинская СОШ», МБОУ «Каракулинская СОШ», МБОУ «Малокалмашинская СОШ»; на установку детской спортивной игровой площадки МБОУ «Боярская СОШ» в Каракулинском районе. Отремонтирован фельдшерско-акушерский пункт МО «Малокалмашинское»; приобретено 20 ноутбуков для Районного центра детского творчества в Воткинске; построена открытая хоккейная площадка в селе Завьялово и деревне Мувыр Шарканского района; приобретена спортивная форма и инвентарь для Кизнерской ДСЮШ; закуплена компьютерная техника и световое оборудование для районного Дома культуры «Дружба» в Балезинском районе; установлены пандусы в школах Малопургинского района: в селе Яган, Ильинское, Уром, деревнях Иваново-Самарское и Нижние Юри.

В 2021 году компанией были выделены средства на ремонт Центральной мечети города Ижевска, на восстановление Благовещенского собора в Воткинске, а также на реализацию программы «Нерушимые святыни» храмам Святого великомученика и целителя Пантелеймона в селе Каракулино и Пресвятой Богородицы в селе Арзамасцево.

В 2021 году при участии АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова проходили культурные и спортивные мероприятия. Предприятие выступило спонсором фестиваля ленд-арта «Бурдо валъёс» в селе Поршур Можгинского района, фестиваля «Эктоника», а также построило лыжероллерную трассу в селе Сигаево для проведения в 2022 году XXVIII Республиканских сельских зимних спортивных игр.

В регионе продолжается и поддержка детско-юношеского хоккея в рамках соглашения между правительством республики и благотворительным фондом «САФМАР», который в Удмуртии представляет компания «Белкамнефть». За 3 года этой программы в развитие детско-юношеского хоккея будет направлено 450 млн руб. По инициативе Михаила Гуцериева в рамках соглашения уже построены хоккейные площадки в селах Каракулино, Шаркан, Киясово, Дизьмино, Сигаево, в поселке Балезино и в городе Камбарке. Открыта суперсовременная ледовая арена «Можга» на 450 зрителей. Ежегодно при поддержке нефтяников проводятся детско-юношеские хоккейные турниры имени М.Т. Калашникова, Международный следж-турнир, Всероссийский детско-юношеский турнир клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова и турнир «Надежда»; для юных хоккеистов закупается спортивная экипировка и инвентарь.

АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова работает в республике 25 лет. Партнерство Удмуртской Республики и благотворительного фонда «САФМАР» М.С. Гуцериева началось в 2003 году. За эти годы более двух с половиной миллиардов рублей было инвестировано в социально значимые проекты региона.