15-летнего подростка осудят в Удмуртии за убийство мужчины из мести

Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего ножом, после чего взялся за табурет
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Можге перед судом предстанет 15-летний подросток, обвиняемый в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
По данным следствия, 20 ноября 2021 года в ночное время группа выпивших подростков, в числе которых был и обвиняемый, заявилась в дом к спящему 55-летнему мужчине с целью отомстить за преступление в отношении матери одного из парней, которое он совершил несколько лет назад.
«Подростки стали наносить мужчине побои. В процессе избиения обвиняемый принес с кухни нож и несколько раз ударил им потерпевшего, после чего ударил его табуретом по голове», - говорится в сообщении.
Потерпевшего доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, спустя короткое время он скончался от полученных ран.
Уголовное заключение с обвинительным заключением направлено в суд.
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