Филипп Киркоров планирует запустить производство сухариков в Удмуртии

Фото: instagram.com/borisizh

Народный артист России Филипп Киркоров планирует открыть в Удмуртии завод по производству сухариков. Об этом он заявил в видео на инстаграм-странице ижевского продюсера Бориса Рубиновского.

«Интернет был недавно взорван информацией о том, что Филипп Киркоров открыл в Ижевске зефирный завод «Зефильки». Но мы должны вам сообщить еще одну радостную новость – в ближайшее время мы откроем в Удмуртии завод по производству сухариков, которые будут называть «Киркорки», - поделился он.

Напомним, в декабре Киркоров рассказывал журналистам о своей «маленькой зефирной фабрике» в Ижевске и даже угощал желающих авторскими сладостями.

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