Гороскоп на 12 февраля: Овны расслабятся, а у Стрельцов возникнут серьезные проблемы на личном фронте

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ОВЕН
Хороший день. Исчезнет психологическая напряженность, которая сопровождала вас всю неделю. Звезды рекомендуют провести субботу в семейном кругу.
ТЕЛЕЦ
Тельцам придется сильно рискнуть на личном фронте, но, кажется, оно того стоит. Идеальный день для путешествий и дальних поездок.
БЛИЗНЕЦЫ
Не обращайте внимания на критику и сами старайтесь никогда не критиковать. В целом день неплохой, а вечер и вовсе вас приятно удивит.
РАК
Придется изрядно попотеть, чтобы просто остаться на плаву, не говоря уж о движении вперед и вверх. После обеда станет чуть легче.
ЛЕВ
Исключительна благоприятный день в финансовом отношении, он идеально подходит для больших покупок. Постарайтесь не спорить со второй половинкой – ни к чему хорошему это не приведет.
ДЕВА
Утро будет тихим и спокойным, однако к обеду события начнут набирать обороты. Вечером придется решать чужие проблемы.
ВЕСЫ
Высока вероятность, что вам неожиданно признаются в любви. Сегодня лучше отказаться острой пищи.
СКОРПИОН
Появится множество прекрасных идей и желание как можно скорее взяться за их реализацию. Звезды советуют не торопиться и тщательно все обдумать.
СТРЕЛЕЦ
На личном фронте возникнут серьезные проблемы. Звезды рекомендуют чаще прислушиваться к своей интуиции.
КОЗЕРОГ
Вас одолеет тоска по былым временам. Ностальгировать обычно даже полезно, но не сегодня. Вернитесь в настоящее и начинайте решать скопившиеся проблемы.
ВОДОЛЕЙ
К сожалению, сегодня ссоры и конфликты поджидают вас на каждом углу. Постарайтесь не поддаваться на провокации. Будет непросто. Но вы справитесь.
РЫБЫ
День начнется довольно нервно. На вас свалится огромное количество сиюминутных задач. Не волнуйтесь – уже к обеду все устаканится.
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