Гороскоп на 12 февраля: Овны расслабятся, а у Стрельцов возникнут серьезные проблемы на личном фронте

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ОВЕН

Хороший день. Исчезнет психологическая напряженность, которая сопровождала вас всю неделю. Звезды рекомендуют провести субботу в семейном кругу.

ТЕЛЕЦ

Тельцам придется сильно рискнуть на личном фронте, но, кажется, оно того стоит. Идеальный день для путешествий и дальних поездок.

БЛИЗНЕЦЫ

Не обращайте внимания на критику и сами старайтесь никогда не критиковать. В целом день неплохой, а вечер и вовсе вас приятно удивит.

РАК

Придется изрядно попотеть, чтобы просто остаться на плаву, не говоря уж о движении вперед и вверх. После обеда станет чуть легче.

ЛЕВ

Исключительна благоприятный день в финансовом отношении, он идеально подходит для больших покупок. Постарайтесь не спорить со второй половинкой – ни к чему хорошему это не приведет.

ДЕВА

Утро будет тихим и спокойным, однако к обеду события начнут набирать обороты. Вечером придется решать чужие проблемы.

ВЕСЫ

Высока вероятность, что вам неожиданно признаются в любви. Сегодня лучше отказаться острой пищи.

СКОРПИОН

Появится множество прекрасных идей и желание как можно скорее взяться за их реализацию. Звезды советуют не торопиться и тщательно все обдумать.

СТРЕЛЕЦ

На личном фронте возникнут серьезные проблемы. Звезды рекомендуют чаще прислушиваться к своей интуиции.

КОЗЕРОГ

Вас одолеет тоска по былым временам. Ностальгировать обычно даже полезно, но не сегодня. Вернитесь в настоящее и начинайте решать скопившиеся проблемы.

ВОДОЛЕЙ

К сожалению, сегодня ссоры и конфликты поджидают вас на каждом углу. Постарайтесь не поддаваться на провокации. Будет непросто. Но вы справитесь.

РЫБЫ

День начнется довольно нервно. На вас свалится огромное количество сиюминутных задач. Не волнуйтесь – уже к обеду все устаканится.

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