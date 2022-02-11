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Общество11 февраля 2022 11:32

Жители Ижевска могут выиграть мешок муки к Масленице

Городская газета устраивает конкурс
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Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Городская газета «ЯСНО!Центр» (16+) организовала в Ижевске новый конкурс. На этот раз ижевчанам предлагают побороться за целый мешок муки к предстоящей Масленице

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Для участия в конкурсе необходимо:

1) Найти части картинки в каждом номере «ЯСНО!». Газету можно найти как в вашем почтовом ящике, так и на сайте.

2) Полностью собрать картинку

3) Сфотографировать и прислать фото.

Передать ответы в редакцию можно с 4 по 20 февраля 2022 года одним из следующих способов:

- по адресу: г. Ижевск, ул. Авангардная, 4Б, с 09:00 до 18:00 по будням;

- по электронной почте: yasno@mgcentr.ru;

- через мессенджер Viber: 8 965-840-07-48;

- в соцсети «ВКонтакте».

Организатор ИП Люкин М.П., ОГРНИП 315184100003566, адрес: 426035, Удмуртская Респ., Ижевск, Авангардная, 4Б. Сроки: 04.02.2022–20.02.2022. Свидетельство: ПИ № ТУ 18-00689 от 25.01.2019.

Ознакомиться с информацией можно в группе «ВКонтакте» газеты.