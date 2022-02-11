Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Ижевском

В аварии погибла 58-летняя женщина. Фото: МЧС по УР

Сегодня, 11 февраля, около 13:30 на 211-м километре участка федеральной трассы в районе деревни Карашур Як-Бодьинского района Удмуртии произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, 63-летний водитель Renault Sandero совершал обгон в месте, где это запрещено знаком «3.20», не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Nissan Almera с 33-летним мужчиной за рулем.

Фото: МЧС по УР

Фото: МЧС по УР

Фото: МЧС по УР

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в салоне Renault Sandero находились два человека, в салоне Nissan Almera – пять человек (в том числе двое детей).

«Пассажир автомобиля «Рено Сандеро» - 58-летняя женщина - погибла на месте происшествия», – сообщили в 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии.

Оба водителя, а также пассажиры автомобиля Nissan Almera – 29 летняя девушка и два ребенка – получили травмы различной степени тяжести, госпитализированы.

На месте работают экстренные службы. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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