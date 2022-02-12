Погода в Ижевске на день: 12 февраля ожидается небольшой снег и до -7°С

Погода будет облачной. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня синоптики вновь обещают пасмурную погоду. Подробнее о том, каким будет прогноз на субботу, расскажет «Комсомолка».

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 12 февраля в Ижевске ожидается небольшой снег. На дорогах возможен снежный накат. На столбике термометра – около -5..-7°С. Скорость юго-западного ветра составит 4-9 м/с.

Ночью также будет снежно и до -6°С. Ветер не изменит направления, его скорость составит до 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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