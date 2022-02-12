Чем сложен аксель и дружат ли между собой спортсменки: Елизавета Туктамышева приняла участие в популярном шоу на «Ютюб»

Уроженка Удмуртии рассказала о своих впечатлениях от Олимпиады-2022. Фото: скриншот видео

11 февраля уроженка Удмуртии, знаменитая российская спортсменка Елизавета Туктамышева, стала героиней популярного «Коммент.Шоу» на «Ютюб». Как отметили ведущие, она является первой фигуристкой, которая побывала на проекте. Ролик с уже набрал уже почти 50 тысяч просмотров.

Основной темой разговора, конечно же, были Олимпийские игры – 2022. Елизавета Туктамышева рассказала о своих впечатлениях от выступления российских и зарубежных фигуристов. Среди них она не смогла не отметить Нэтана Чена, выигравшего свою первую Олимпиаду.

Также спортсменка порассуждала о причинах сложности четверного акселя и предположила, что в будущем кто-то из молодых спортсменов сможет замахнуться и на пятерной.

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«Аксель – для меня по крайней мере – один из самых легких прыжков, потому что у меня очень хорошая техника на нем. Но для многих такой прыжок не самый удобный, потому что это единственный прыжок, который [совершается] с переднего хода, там можно в разные стороны уйти. <…> Но дело не в технике. Надо новым взглядом на это прыжок поглядеть, что в него внедрить еще, чтобы пятерной аксель стал возможен», – сказала Елизавета Туктамышева.

Также ведущие спросили фигуристку, каким образом ей удалось после весьма длительного для спортивной карьеры перерыва вернуться на прежней уровень и даже завоевать серебро на Чемпионате мира. Елизавета Туктамышева призналась, что эта медаль для нее стала более ценной, чем золото прошлых побед, потому что это достижение было более осознанным, чем в юности.

«Мой путь меня развивал не только физически. В начале своего пути я была не такой хороший спортсменкой ментально. То есть с возрастом я научилась в себе развивать это. в детстве надо было сделать хорошо, чтобы не накричал тренер», – смеется девушка.

Кстати, несмотря на то, что на Олимпиаду спортсменка не попала, о завершении спортивной карьеры и уходе в шоу-бизнес она пока даже не хочет слышать. Она признается: спорт дарит такие сильные эмоции, что просто так из него не уйдешь. Причем, победа – не всегда самое главное. Например, фигуристки, хотя и являются конкурентками на льду, дружат между собой и поддерживают друг друга. Так дисквалификация Камилы Валиевой заставила подругу немало сильно переживать.

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