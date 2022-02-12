Гороскоп на 13 февраля: Близнецов удивит их вторая половинка, а Весам предстоит распознать подвох

Что звезды готовят для разных знаков в воскресенье. Фото: pixabay.com

ОВЕН

Овны будут ощущать непонятную нервозность и тщетность бытия. Но на самом деле все нормально, вам просто чего-то не хватает. Может быть, вы засиделись дома и вам пора отправиться в путешествие? Ну или хотя бы погулять.

ТЕЛЕЦ

Еще немного, еще чуть-чуть, надо немного поднажать и вы достигнете той заветной цели к которой давно направлялись. И именно сегодня вы встретите человека, который поможет вам осуществить планы – словом, делом, а, может, и финансово.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецов ждет приятная неожиданность. Скорее всего, она будет связана с вашей второй половинкой. В зависимости от того, на какой стадии ваши отношения, такой будет и неожиданность: от милого романтического жеста до чего-то более откровенного…

РАК

Сегодня что-то для вас изменится, и не факт, что в лучшую сторону. Соберите в кулак всю свою волю и приготовьтесь импровизировать или даже хитрить. Если вам удастся выбрать верную тактику, вы быстро справитесь с уготованным вам испытанием.

ЛЕВ

Звезды советуют вам перестать находиться в режиме «доверие и терпение», вам необходимо предпринимать активные действия, чтобы достичь желаемого результата. Снимите уже с себя эту маску добряка, для всех невозможно быть хорошим.

ДЕВА

Девы сегодня, вероятно, будут принимать гостей. День будет довольно суматошный, но вы справитесь. Главное, не раздражаться по пустякам. Лучше подумайте о том, какое получите удовольствие от общения с друзьями и близкими.

ВЕСЫ

В этот день вам придется сделать непростой выбор между двумя крайне заманчивыми перспективами. Вам захочется все и сразу, но звезды рекомендуют не торопиться и не метаться. На самом деле один из вариантов таит в себе подвох.

СКОРПИОН

Сегодня вы можете встретить старых знакомых или родственников. Звезды рекомендуют вам быть на позитивной волне, чтобы общение принесло удовольствие. Попробуйте выбрать какую-нибудь легкую тему для разговора – вот увидите, вам понравится.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня вы можете стать свидетелем чего-то удивительного. Скорее всего, это будет поступок кого-то из вашего окружения, причем не самого близкого. Это вас настолько вдохновит, что вам тоже захочется сделать что-то необыкновенное.

КОЗЕРОГ

И вновь приключения зовут. Сегодня козерогов не так-то просто остановить, им не сидится и неймется. Звезды рекомендуют здраво оценивать свои возможности. Хотя бы вспомните, что завтра на работу и перед этим неплохо бы выспаться.

ВОДОЛЕЙ

Один из тех дней, когда многое надо сделать и успеть. Спланируйте его заранее, подумайте, какие из задач можно отложить или кому-то передать. Сегодня есть риск перетрудиться и еще, как ни странно, переесть. Так что дозируйте нагрузку на свой организма.

РЫБЫ

Звезды рекомендуют перестать грустить и присмотреться к шансам, которые вам выпадают. В последнее время вы от многих из них отмахиваетесь под предлогами: «слишком трудно», «слишком долго», «а это вообще какая-то ерунда». Но иногда путь к счастью лежит именно через ерунду.

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