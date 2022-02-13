Погода в Ижевске на день: 13 февраля ожидается до -5 °С и небольшой снег

В этот выходной – отправляйтесь на каток Фото: Амир Закиров

В воскресенье, 13 февраля, в столице Удмуртии температура за окном опустится до – 5°С днем, сообщает Удмуртский гидрометцентр. Ночью же подморозит сильнее – до – 15 °С

Западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с. Будет пасмурно, временами пройдет снег.

На дорогах гололедица – будьте аккуратней!

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