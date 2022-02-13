Коронавирус в Удмуртии 13 февраля: 167 госпитализаций и 2778 заболевших

6 человек скончались Фото: Амир Закиров

На утро 13 февраля в Удмуртии выявлен 2 778 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В числе заболевших 625 детей до 14 лет, 310 граждан старше 65 лет.

Под медицинским наблюдением в поликлиниках, в связи с легким течением болезни, находятся 42 480 человек.

1 103 пациента ковид-стационаров находится в состоянии средней тяжести, 249 - в тяжелом, из них 54 на ИВЛ.

К сожалению, скончалось 6 человек. Трое женщины 37, 69, 84 лет и трое мужчин 83, 87, 91 года.

864 человек победили болезнь, их выписали из больницы.

1 055 пациентов ковид-стационаров находится в состоянии средней тяжести. 236 - в тяжелом состоянии, из них 44 - на ИВЛ.

Всего на 13 февраля в Удмуртии зарегистрировано 115 067 лабораторно подтверждённых случаев коронавируса. 89 523 человека выздоровели. 3 581 летальный случай.

688 918 человек всего вакцинировались. Из них 540 013 получили второй компонент. 118 233 человека получили однокомпонентную вакцину Спутник Лайт. 111 235 человек уже прошли ревакцинацию.

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