Гороскоп на 14 февраля: Львы встретят свою любовь, а Весы будут рассчитывать на помолвку

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ОВЕН

Вы получите валентинку от того, с кем вы давно знакомы. Но надеется на большое не стоит – это всего лишь дружеский жест .

ТЕЛЕЦ

Вы почувствуйте себя фениксом, восставшим из пепла. 14 февраля вы блистаете и принимаете комплименты от поклонников и незнакомых людей.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы давно потеряли надежду обрести свою настоящую любовь. Но, как говорил Уильям Шекспир: «любовь бежит от тех, кто гонится за ней, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею». Так что, еще не все потеряно.

РАК

Вечером вас будет ожидать романтический сюрприз от любимого человека. А после, все перерастет в бурную ночь.

ЛЕВ

Хотя весь день вы и будете пребывать в легком раздрае, вечером вас вытащат на вечеринку. Кто знает, может именно там вы встретите своего будущего супруга или супругу.

ДЕВА

Вам в голову придут стоящие идеи. Не забудьте их записать. Вы будете в работе и у вас не будет времени отвлекаться на западные праздники.

ВЕСЫ

У вас большие планы на день. Вы будете ждать предложения руки и сердца от любимого человека. Но, может быть, нужно немного снизить ожидания, чтобы потом не разочароваться?

СКОРПИОН

Ваш воздыхатель преподнесет вам совсем не скромный подарок. Но ваше сердце это не растопит.

СТРЕЛЕЦ

День всех влюбленных? Нет, не слышал. Для вас 14 февраля будет еще одним поводом весело провести время на тусовке.

КОЗЕРОГ

Вы не любите чрезмерное проявление эмоций, поэтому, этот понедельник, лично для вас, не отличается от других понедельников. Но у вашей второй половинки совсем другое мнение. Любимый человек сделает этот день маленьким праздником для вашей пары.

ВОДОЛЕЙ

Вы еще не оправились от старых отношений, поэтому, искать новые сейчас – не самая светлая идея. Лучше отправляйтесь в гости к своим друзьям-одиночкам и повеселитесь как следует.

РЫБЫ

Весь день пройдет четко по плану, что только укрепит отношения с вашей парой.

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