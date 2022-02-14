Погода в Ижевске на 14 февраля: ожидается небольшой снег, гололедица и до -9°С

Днем в Ижевске начнет выглядывать солнце. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на понедельник.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 14 февраля в Ижевске ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах вероятна гололедица. Температура воздуха – около -7..-9°С. Скорость южного ветра составит 3-8 м/с.

К ночи столбик термометра опустится до отметки -10°С, снегопад продолжится. Ветер не изменит направления, его скорость составит около 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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