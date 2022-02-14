Биатлонистка Ульяна Нигматуллина из Удмуртии стала 11-й в гонке преследования на Олимпиаде-2022

Спортсменка из Удмуртии обогнала других россиянок. Фото: Nordic Focus (Нордик Фокус), Союз биатлонистов России

13 февраля в Пекине среди биатлонистов состоялась женская олимпийская гонка преследования (пасьют). Как сообщает Союз биатлонистов России, спортсменка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина (Кайшева в девичестве) заняла 11 место.

К финишу наша участница пришла с тремя промахами и отставанием от лидера на 2 минуты 46,3 секунд. При этом Нигматуллина значительно обогнала трех других россиянок: Ирина Казакевич стала в гонке 23-й, Кристина Резцова – 26-й, а Светлана Миронова пришла 41-й.

Первое место завоевала спортсменка из Норвегии Мартя Ройселанд (один промах, 34:46.9). Серебро взяла Эльвира Эберг из Швеции, а бронзу другая норвежка Тириль Экхофф.

Напомним, ранее Ульяна Нигматуллина стала 13-й в спринте.

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