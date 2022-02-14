На 2 тысячи рублей поднялись цены на новое жилье в Удмуртии

Цены на жилье растут и растут Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Цены на жилье в Удмуртии снова выросли. По данным Удмуртстата, за четвертый квартал 2021 стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась примерно на 2 тысячи рублей и составляет теперь 66,3 тысячи рублей.

По этому показателю республика стала пятой среди регионов Приволжского федерального округа. Дороже всего жилье в Татарстане (106,9 тыс. руб./кв. м), Нижегородской области (94,2 тыс. руб./кв. м), Башкирии (83,1 тыс. руб./кв. м).

Самый дешевый квадратный метр в новостройке в Оренбургской области (45,1 тыс. руб.).

Цены на «вторичку» тоже подросли на 2,5 тысячи рублей – до 60,7 тысяч рублей за квадрат.

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