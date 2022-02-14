За организацию азартных игр жители Ижевска заплатят штраф

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В Ижевске осудили двух молодых людей за организацию незаконных азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Следствие установило, что подозреваемые действовали из корыстных побуждений. Они не только организовали, но и проводили азартные игры на игровом оборудовании на территории Ижевска.

В результате проведенных мероприятий полицейские изъяли 16 игровых терминалов.

Было возбуждено уголовное дело. Обвиняемые признали свою вину. Дело было рассмотрено в особом порядке. В итоге суд назначил им наказание в виде штрафа.

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