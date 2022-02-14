Мужчину с боевым арбалетом поймала транспортная полиция Ижевска

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Сотрудники транспортной полиции столицы Удмуртии задержали мужчину, который пытался продать боевой арбалет. Им оказался 27-летний житель Красноуфимска. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ПФО в Ижевске.

Выяснилось, что осенью прошлого года мужчина переделал обычный арбалет, изменив его тактико-технические характеристики. Благодаря этим изменениям арбалет превратился в холодное метательное оружие.

Мужчина решил продать его через интернет. Нашел покупателя и повез отдавать ему арбалет потенциальному покупателю. Но его задержали сотрудники транспортной полиции на привокзальной площади железнодорожного вокзала станции Красноуфимск.

В отношении мужчины были возбуждены сразу несколько уголовных дел. Они направлены мировому судье Красноуфимского районного суда Свердловской области для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

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