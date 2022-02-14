Эксперт рассказал, как безопасно снимать деньги в банкомате

Архив редакции

Число мошенничеств при снятии денег с банкоматов снизилось. Просто люди стали чаще использовать онлайн-платежи. Но лучше обезопасить себя и знать, как правильно снимать деньги. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

По его словам не нужно крутить в руках карту.

«Если вы стоите в очереди и крутите карточку, а кто-то осуществляет скрытое видеонаблюдение, то у него в руках оказываются все ваши данные: правильное написание вашей фамилии, три секретные цифры. Соответственно, подойдя за вами, можно узнать пин-код, и обладая минимальным набором технологических навыков, выпустить «обманку», которой потом можно будет пользоваться», - подчеркнул эксперт.

Нужно обязательно прикрывать клавиатуру рукой при наборе пин-кода – многие этого не делают. Также не нужно вставлять карту в банкомат при незавершенной операции. Всегда подходите только к тому банкомату, где горит основная заставка.

Эти нехитрые правила помогут вам оградить себя от мошенников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мужчину с боевым арбалетом поймала транспортная полиция Ижевска

На 2,3 млн рублей оштрафовали УК и ТСЖ Ижевска за плохую уборку снега