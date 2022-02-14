Команда «Ижсталь» проиграла на выезде команде Тулы

Фото: hcizhstal.ru

Ижевская команда «Ижсталь» в рамках тура чемпионата Высшей хоккейной лиги не смогла выиграть на выезде у команды из Тулы. Итоговый счет составил 3:2. Об этом пишет пресс-служба команды.

Счет открыли ижсталевцы на 7-й минуте. Но хозяева довольно быстро забили ответный гол, который после видеопросмотра был отменен – судьи усмотрели положение вне игры.

В начале второго периода туляки снова атаковали и забили гол. Через минуту «сталевар» Алексей Баженов восстановил минимальный перевес «Ижстали». Но до перерыва счет опять был равный.

В заключительной двадцатиминутке хоккеист из Тулы оформил дубль.

«Не получилось сегодня строго сыграть в обороне. Для победы нужны голы. Но ребята старались, доставали из себя. Мы на каждый матч выходим и выкладываемся. <...> Команда у нас формируется, были по ходу сезона у нас и взлеты, и падения. И то место, на котором мы находимся, конечно, ни кого не устраивает. Ребята развиваются, растут в мастерстве. Но надо подождать», - заявил Рамиль Сайфуллин, главный тренер «Ижстали» после игры.

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