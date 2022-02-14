Гороскоп на 15 февраля: Ракам предстоит защитить свое жилье, а Скорпионам лучше исключить активный спорт

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Овен

Вас ждут испытания на работе, будьте осторожны и крайне внимательны. Не бойтесь сказать «нет». Отличный день для того, чтобы сделать себе подарок.

Телец

Ваша половинка или очень хороших друг противоположного пола помогут вам решить одну из самых трудных задач этого периода. Будьте внимательны к знакам и к деталям. Отличное время, чтобы заняться спортом.

Близнецы

Вас ждут приятные сюрпризы. Вы сможете стать центром внимания и все благодаря своему острому уму. Отличный повод заводить романтические отношения, а если у вас уже есть вторая половинка, проведите с ней незабываемый вечер.

Рак

День, когда вам придется защищать себя и свое жилище. Верьте в своих друзей и в свои силы. Операции с финансами стоит отложить на более поздний срок.

Лев

Отрицательное влияние Солнца коснется в этот день вашей профессиональной жизнь. Попробуйте высказать коллегам свою точку зрения. Но не факт, что они ее поймут. Будьте осторожны со здоровьем. Весна еще не наступила, одевайтесь тепло.

Дева

Что вас ждет в этот день? Романтическая встреча? Деловое предложение? Возвращение былой любви? Только вам решать! Прислушайтесь к своей интуиции.

Весы

Возможно, 15 февраля вас будет раздражать все на свете: друзья, коллеги, даже близкие. Ссор почти не избежать. Постарайтесь уединиться и провести время с пользой для себя.

Скорпион

Будьте внимательны: остерегайтесь порезов и ожогов. Но раны быстро заживут, а вот уязвленное самолюбие нет. При работе с компьютером не забывайте делать перерывы, иначе придется записываться к врачу. Активный спорт в этот день стоит исключить.

Стрелец

Ваша невоздержанность может вас подвести. Осторожнее с питанием и в спорте. Предпочтение лучше отдать завершению мелких и скучных дел. Скоро вам повезет.

Козерог

Не стоит обращать внимание только на недостатки своей второй половинки, лучше оцените все положительные стороны. Те, кто не в отношениях, могут встретить свою судьбу. Больше гуляйте, сходите в ресторан или клуб.

Водолей

В этот день есть шанс узнать своих коллег получше. Возможно, кто-то станет вам настоящим другом. Не стоит менять работу, пока даже не думайте.

Рыбы

У вас достаточно энергии, чтобы свернуть горы. Дерзайте: утренние медитации, йога с партнером, прогулки с детьми – это то, что вам сейчас жизненно необходимо. Но будьте осторожны, не переусердствуйте. Не принимайте важных решений.