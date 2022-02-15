Гороскоп на 16 февраля: Весам простят любые ошибки, а Рыбам предстоит встреча с человеком из прошлого

Что готовят звезды для разных знаков. Фото: pixabay.com

ОВЕН

Овны сегодня проявят свойственное им упрямство, но не лишним будет поглядеть на ситуацию со стороны: а стоит ли оно того? Зато конфликт, в который может перерасти ваша несговорчивость, может затянуться.

ТЕЛЕЦ

Вы проявите себя в неожиданном деле, возьметесь за работу, за которую бы никогда не взялись пару лет назад и… вам это понравится! Да и вообще вы сегодня в самом центре внимания, блистайте!

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецов ждет непростой выбор: заняться творчеством или уделить время второй половинке, которая резко возжаждет их внимания. Впрочем, зачем выбирать? Устройте творческое свидание. Ну вариант же?

РАК

У вас резко изменяться планы – не по вашему желанию, а по вине кого-то, кто свалит на вас свои проблемы. Не возмущайтесь, помогите – вам потом это зачтется и, вероятно, даже не раз. А вечером вознаградите себя полноценным отдыхом.

ЛЕВ

Сегодня вам следует проявить расчетливость и бережливость. Денежки иногда имеют свойство утекать сквозь пальцы, а вы и не замечаете. Единственное, что сейчас стоит серьезных трат – это собственное здоровье и здоровье близких.

ДЕВА

А Девам «доктор прописал» обновки, и чем больше, тем лучше. Вам жизненно необходимо внести в свою жизнь больше стиля, красоты и положительных эмоций. Тогда и энергия появится, а то сейчас она почти на нуле.

ВЕСЫ

В этот день вас будут преследовать досадные недоразумения. Вы будете рассеяны и забывчивы, хотя обычно такого не бывает. Но знаете, что? Окружающие все вам простят, потому что в остальном – вы просто прелесть!

СКОРПИОН

Звезды предоставят вам редкую возможность исправить ошибки прошлого. Главное, долго не раздумывайте, если представится шанс «дважды войти в ту же воду». И не бойтесь при этом проявить откровенность. Говорите все, что на душе, и вас поймут.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам сегодня придется разбираться в чужих конфликтах и играть роль миротворца. Занятие это неблагодарное, но иногда очень нужное. Только ввязываться следует при одном условии: если спорщики сами позовут вас быть третьей стороной.

КОЗЕРОГ

Вы внезапно захотите поменять работу. Если есть выгодные предложения, дерзайте, но если на горизонте пусто, лучше переждать. Вообще, перемены в ближайшее время – это шаткий путь для вас. Прощупывайте почву.

ВОДОЛЕЙ

У Водолеев продолжают сбываться мечты. Проблема в том, что Водолеи, не успев насладиться желаемым, уже придумывают себе новый объект вожделения. Остановитесь хотя бы на минуту – фортуна не успевает угнаться за вашими прихотями.

РЫБЫ

Рыб ожидает встреча с человеком из прошлого. Вы никогда не думали, что жизнь сведет вас еще раз? Но жизнь полна сюрпризов. А вот гарантировать, что этот человек останется с вами надолго, звезды не могут – это зависит только от вас самих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Крупнейший медиахолдинг Удмуртии объявил о масштабном ребрендинге

- Максим Вылегжанин, Эльвира Пинчук и Олег Бекмеметьев: с кем отмечают 14 февраля известные жители Удмуртии

- Мыльная борода: присылайте фотографии малышей во время веселого купания и получайте призы