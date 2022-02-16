Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили множество нарушений в жилом доме по улице Воткинское шоссе в Ижевске

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В столице Удмуртии из-за нарушения санитарных норм в жилом помещении на управляющую компанию подали в суд. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Бдительная жительница дома на Воткинском шоссе подал жалобу, в которой высказала недовольство по поводу пара, идущего из подвала, бегающих тараканов и образовавшуюся плесень в подъезде.

В результате проверок специалисты Роспотребнадзора нашли в работе УК множество нарушений санитарных норм в доме, тем самым подтвердили жалобу женщины.

Было обнаружено, что в подвале скапливается бытовой мусор, на вентиляции нет необходимой металлической сетки, а также сотрудники нашли скопление воды, из-за которой грунт в подвале стал влажным.

Управляющей компании придется заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Такое наказание юридическому лицу определил суд.

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