Коронавирус в Удмуртии: 165 госпитализированных и 3 055 заболевших

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На утро 19 февраля в Удмуртии коронавирусной инфекцией заразились еще 3 055 человек. В числе заболевших 513 детей до 14 лет, 432 гражданина старше 65 лет. В ковид-центры госпитализировано 165 человек. Об этом сообщает оперштаб региона.

1 108 пациентов стационаров находится в состоянии средней тяжести, 293 – в тяжелом, из них 65 на ИВЛ.

В поликлиниках под медицинским наблюдением находятся 36 534 человека. 1068 человек выздоровели, их выписали.

К сожалению, скончались 15 человек. Мужчинам было 66, 68, 71, 84, 88 лет. Женщинам было 61, 61, 67, 83, 84, 87, 88, 89, 92, 93 года. Итого от болезни умерли 3 650 человек.

690 836 человек всего вакцинировали. Из них 542 747 получили второй компонент. 118 423 человека получили однокомпонентную вакцину Спутник Лайт.

Всего на 19 февраля в Удмуртии зарегистрировано 132 411 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

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