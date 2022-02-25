Сенатор Ольга Ковитиди заявила о «политическом иммунитете» России на санкции Запада

Фото: Ульяна Колмогорова

Сенатор, член Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала введение санкций Запада против России. Ее слова приводит RT.

«Ограничения возможности России в пользовании иностранными валютами, такими как доллар, евро, — всё это лишь укрепит российский рубль», — заявила она (цитата по RT).

Ковитиди отметила, что подобного рода санкционное давление на независимую страну станет проблемой для тех, кто его оказывает.

«У России на указанные методы уже выработался политический иммунитет, и в связи с этим мы хотим напомнить нашим внешнеполитическим оппонентам о том, что во внешней политике конструктивен исключительно равный диалог и последующее взаимовыгодное сотрудничество», — заключила сенатор.

Ранее ЕС согласовал новый пакет санкций, затрагивающих финансовый, энергетический и транспортный секторы российской экономики, а также визовые вопросы.

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