Гороскоп на 1 марта: Тельцов попытаются спровоцировать на агрессию, Львам не стоит садиться за руль без крайней необходимости, а Девы могут вступить в отношения без обязательств

Гороскоп для всех знаков на 1 марта. Фото: pixabay.com

ОВЕН

В первый день весны вы почувствуете мощный прилив сил. Постарайтесь потратить излишки энергии на создание, а не на разрушение.

ТЕЛЕЦ

Вас попытаются спровоцировать на агрессию – важно вовремя это распознать и успокоиться. Не обращайте внимания на оскорбления недалеких людей.

БЛИЗНЕЦЫ

Довольно благоприятный день, в особенности это касается работы. Правда, вечером могут возникнуть проблемы на личном фронте – вторая половинка вас как минимум немного огорчит.

РАК

Крайне не рекомендуется оставаться в одиночестве. Вы будете накручивать себя и из гордости отказываться от посторонней помощи – ни в коем случае не стоит этого делать.

ЛЕВ

Не садитесь за руль без крайней на то необходимости. В целом день неплохой, вы многое успеете и к вечеру будете собой страшно довольны.

ДЕВА

Может закрутиться легкий роман без особых обязательств. Звезды советуют доверять своей интуиции.

ВЕСЫ

Звезды советуют не брать и не давать в долг и вообще с осторожностью отнестись к любым финансовым операциям. Весьма вероятны конфликты с начальством.

СКОРПИОН

На горизонте вашей жизни забрезжат первые лучики света, а жизнь начнет вновь обретать смысл. Избегайте шумных компаний и не вступайте в споры.

СТРЕЛЕЦ

Вы будете крайне успешны во всем, что касается финансов. Вечером прогнозируется небольшой эмоциональный спад.

КОЗЕРОГ

Эмоциональное выгорание уже близко, но предотвратить его пока не поздно. Позвольте себе отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ

Проведите вечер в кругу семьи. Обсудите с родными и близкими моменты, которые вас тревожат. Вот увидите – полегчает.

РЫБЫ

Следует сосредоточиться на своем внутреннем мире, на время перекрыв все каналы связи с миром внешним. Вам нужно время, чтобы прийти в себя и осознать все происходящее вокруг.

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