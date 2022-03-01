В 2021 году на маркетплейсах жители Удмуртии чаще всего покупали медицинские товары и продукты питания

Фото: Tele2

Tele2 составила цифровой портрет посетителя маркетплейсов. Средний возраст клиентов, которые приобретают товары на интернет-платформах, – 38 лет. Женщины пользуются ими намного чаще мужчин – 71 % против 29 %. В 2021 году клиенты компании посещали маркетплейсы в два раза чаще, чем годом ранее.

Data scientists Tele2 оценили поведение абонентов, которые в 2021 году пользовались маркетплейсами: Ozon, «СберМегаМаркет», AliExpress, Wildberries и Яндекс.Маркет. Исследование показало, что в 2021 году клиенты компании посещали онлайн-платформы в два раза чаще, чем в 2020 году. Основная аудитория маркетплейсов (71 %) – женщины, 41 % из них в возрасте 35–44 лет. Среди мужчин эта возрастная категория также оказалась наиболее активной.

Фото: Tele2

В 2021 году абоненты Tele2 чаще всего заказывали товары на маркетплейсах в мае – вероятно, в ходе подготовки к дачному сезону и периоду отпусков. Еще клиенты активно покупали онлайн в июне и декабре. Интересно, что в пандемийном 2020 году активность пользователей постепенно повышалась с октября. Это может быть связано со снятием ограничений и более свободным перемещением людей как внутри своих городов, так и за их пределами.

На примере Ozon data scientists Tele2 оценили, к каким категориям трат склонны посетители маркетплейсов. Наибольшее число клиентов интересовалось путешествиями, на втором месте по популярности – медицинские товары, на третьем – продукты питания.