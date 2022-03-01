Жителя Ижевска осудили за хищение электронных плат с Мехзавода

Фото: архив КП в Ижевск
56-летний житель столицы Удмуртии предстал перед судом за кражу электронных плат и тиристоров с Ижевского механического завода на общую сумму свыше 27 000 рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.
Установлено, что преступление он совершил в сентябре 2021 года, проникнув в помещение корпуса на режимной охраняемой территории.
В другой день подсудимый снова попытался похитить электронные платы, однако на этот раз был задержан сотрудниками охраны предприятия.
«Подсудимый вину в совершении преступлений признал в полном объеме», – говорится в сообщении.
Учитывая данные о личности подсудимого и смягчающие обстоятельства (добровольное возмещение материального ущерба, состояние здоровья), суд приговорил мужчину к исправительным работам на срок 6 месяцев с удержанием 5% от заработной платы в доход государства условно с таким же испытательным сроком.
Приговор вступил в законную силу.
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