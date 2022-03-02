Outlander стал самым популярным в семье Mitsubishi автомобилем в России

Компания ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, Казахстане и Беларуси, объявила о продаже в России 300 тысяч автомобилей модели Outlander .

На российском рынке Outlander появился в 2003 году и со временем завоевал статус одного из самых практичных и надежных автомобилей в своем сегменте. Позднее, преодолев рубеж в 300 000 проданных автомобилей, легендарный кроссовер прочно закрепил за собой звание самого популярного Mitsubishi на рынке. На втором месте рейтинга оказался предыдущий лидер Mitsubishi Lancer, а бронзовым призером среди самых продаваемых Mitsubishi в России стал кроссовер ASX.

За всю историю своего присутствия на российском рынке Mitsubishi Outlander сменил три поколения. В течение двух лет российским клиентам был доступен Outlander в версии подключаемого гибрида (PHEV).

Из всех проданных на текущий момент Outlander наибольшей популярностью у клиентов пользовались версии с 2-литровым двигателем (60 % всех проданных автомобилей), 34 % пришлось на версии с двигателем объемом 2,4 литра и 6 % – на версии с 3-литровым V6. За все время продаж на рынке РФ было реализовано 88 % полноприводных и 12 % переднеприводных версий Outlander.

История Mitsubishi Outlander в России:

- 2003 год – старт продаж в России

- 2006 год – старт продаж второго поколения Outlander в России

- 2009 год – рестайлинг второго поколения Outlander

- 2010 год – старт производства второго поколения Outlander на заводе «ПСМА Рус» в Калуге по методу крупноузловой сборки

- 2012 год – старт продаж третьего поколения Outlander в России. Российский рынок стал первым, где стартовали продажи третьего поколения модели

- 2012 год – старт производства третьего поколения Outlander на заводе «ПСМА Рус» в Калуге в режиме полного цикла (CKD)

- 2013 год – старт продаж в России Outlander в версии подключаемого гибрида (PHEV)

- 2015 год – презентация рестайлинга третьего поколения Mitsubishi Outlander на Нью-Йоркском международном автосалоне

- 2019 год – появление комплектации с семиместным салоном

- 2020 год – появление двух новых мультимедийных систем Mitsubishi Connect 8” и Яндекс.Авто. Фирменная система полного привода S-AWC стала доступна во всех комплектациях Outlander с полным приводом.

Приезжайте в дилерский центр «Гарант Моторс» в Ижевске и пройдите тест-драйв на автомобиле Mitsubishi Outlander с двигателем 2 л и 2,4 л. Ощутить все преимущества автомобилей Mitsubishi самостоятельно можно также на Eclipse Cross, АSХ, L200 и Pajero Sport.

Только до конца февраля выгода до 350 тыс руб и 3 % ставка по кредиту на Mitsubishi Outlander.

Адрес центра: Ижевск, улица Карла Маркса, 55.

Сайт: garant-mitsubishi.ru.

Телефон: (3412) 20-92-35.

Реклама. Кредит предоставляется АО «МС Банк Рус», лицензия ЦБ РФ № 2789.

Мицубиси Аутлендер, Эклипс Кросс, АЭсИкс, Эль200, Паджеро Спорт, Лансер, ПиЭйчИВи, СиКейДи, Эс-ЭйДабл ЮСи Коннект