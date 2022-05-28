До +18 °С и дожди ожидают в Ижевске 28 мая

Дождливая погода ожидается в Ижевске 28 мая. Фото: архив
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии прогнозируют дождливую погоду. Местами пройдёт гроза. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха +16…+18 °С. Ветер юго-западный 9-14 м/с.
Ночью температура воздуха составит +9…+11 °С. Ожидается небольшой дождь.
Хорошего вам дня!
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