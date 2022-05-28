16 жителей Удмуртии госпитализировали с коронавирусом за последние сутки

За сутки выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом. Фото: архив

За минувшие сутки в ковид-стационары госпитализировано 16 жителей Удмуртии, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Проведено 2 136 тестов на коронавирус, выявлено 33 новых случая. В числе заболевших 5 детей до 14 лет, 11 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Выздоровели 37 человек, их выписали.

Летальных случаев нет.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 166 866 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.162 411 человек выздоровели. 4 038 человек скончались.

На утро 28 мая 1 660 человек наблюдается в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 88 пациентов ковид-стационаров находится в состоянии средней степени тяжести. 18 человек — в тяжелом состоянии, из них 5 — на аппаратах ИВЛ.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 697 868 жителей региона. Из них 557 696 прошли через оба этапа вакцинации. 157 132 жителя республики ревакцинировались.

В оперштабе напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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