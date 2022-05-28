Посетителей эвакуировали из ТЦ «Матрица» в Ижевске

28 мая торговый центр «Матрица» в Ижевске эвакуировали. Фото: Кудрявцев М.И.

От жителей Ижевска поступило сообщение о том, что торговый центр «Матрица» эвакуировали. Сообщение поступило на радио Адам (104.5 FM, 12+) С чем это связано пока неизвестно.

Напомним, что в последнее время эвакуации происходили и в других торговых центрах города, а также в судах.

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