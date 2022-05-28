Гороскоп на 29 мая: Львам стоит быть осторожнее с солью, погода проверит Раков на прочность, а Тельцов будут звать на свидание

Астропрогноз для всех знаков зодиака на это воскресенье.

ОВЕН

Овны, сегодня отличный день для прощания с долгами. Это могут быть как долги по учебе или работе, так и финансовые задолженности.

ТЕЛЕЦ

Тельцы, сегодня кто-то настойчиво будет звать вас на свидание. Может не стоит отвергать человека, не дав ему шанс проявить себя? А вдруг он или она – ваша судьба?

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, сегодня ваш день будет очень суматошным, но приятными. У вас появится много приятных воспоминаний и крутых фотографий.

РАК

Раки, выходя на улицу, стоит сначала глянуть прогноз погоды, ну или хотя бы в окно. Вдруг погода решит устроить вам проверку на прочность?

ЛЕВ

Львы, сегодня вам стоит быть осторожнее с солью. Есть вероятность пересолить блюда, что может вызвать подозрения у ваших близких. Львы, а не влюбились ли вы часом?

ДЕВА

Девы, сегодня вы будете настоящей иконой стиля. Комплименты и восхищенные взгляды будут сопровождать вас весь день.

ВЕСЫ

Весы, сегодня вам стоит обратить внимание на свой автомобиль, прежде чем сесть за руль. Есть вероятность, что ваше транспортное средство подведет вас в неподходящий момент.

СКОРПИОН

Скорпионы, не позволяйте никому и ничему испортить ваши планы. Даже если на улице будет идти дождь, а на дороге образуется пробка, вы должны осуществить задуманное.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, сегодня ваша улыбка будет очаровывать противоположный пол. Но будьте внимательны, кто-то всерьез заинтересуется вами и захочет узнать вас поближе.

КОЗЕРОГ

Козероги, если вы сегодня что-то потеряли, не стоит переживать. Пропажа обязательно найдется. Вам стоит лучше осмотреться, вдруг оно лежит у вас прямо под носом.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, вас ожидает теплый и уютный день в кругу близких друзей. Отдохните и восстановите силы перед трудовыми буднями.

РЫБЫ

Рыбы, вы сегодня с легкостью будете уходить от всех проблем и сложных задачек.

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