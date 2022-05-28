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Общество28 мая 2022 12:49

Гороскоп на 29 мая: Львам стоит быть осторожнее с солью, погода проверит Раков на прочность, а Тельцов будут звать на свидание

Астропрогноз для ижевчан
Ирина Шутова
Астропрогноз для всех знаков зодиака на это воскресенье.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на это воскресенье.

ОВЕН

Овны, сегодня отличный день для прощания с долгами. Это могут быть как долги по учебе или работе, так и финансовые задолженности.

ТЕЛЕЦ

Тельцы, сегодня кто-то настойчиво будет звать вас на свидание. Может не стоит отвергать человека, не дав ему шанс проявить себя? А вдруг он или она – ваша судьба?

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, сегодня ваш день будет очень суматошным, но приятными. У вас появится много приятных воспоминаний и крутых фотографий.

РАК

Раки, выходя на улицу, стоит сначала глянуть прогноз погоды, ну или хотя бы в окно. Вдруг погода решит устроить вам проверку на прочность?

ЛЕВ

Львы, сегодня вам стоит быть осторожнее с солью. Есть вероятность пересолить блюда, что может вызвать подозрения у ваших близких. Львы, а не влюбились ли вы часом?

ДЕВА

Девы, сегодня вы будете настоящей иконой стиля. Комплименты и восхищенные взгляды будут сопровождать вас весь день.

ВЕСЫ

Весы, сегодня вам стоит обратить внимание на свой автомобиль, прежде чем сесть за руль. Есть вероятность, что ваше транспортное средство подведет вас в неподходящий момент.

СКОРПИОН

Скорпионы, не позволяйте никому и ничему испортить ваши планы. Даже если на улице будет идти дождь, а на дороге образуется пробка, вы должны осуществить задуманное.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, сегодня ваша улыбка будет очаровывать противоположный пол. Но будьте внимательны, кто-то всерьез заинтересуется вами и захочет узнать вас поближе.

КОЗЕРОГ

Козероги, если вы сегодня что-то потеряли, не стоит переживать. Пропажа обязательно найдется. Вам стоит лучше осмотреться, вдруг оно лежит у вас прямо под носом.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, вас ожидает теплый и уютный день в кругу близких друзей. Отдохните и восстановите силы перед трудовыми буднями.

РЫБЫ

Рыбы, вы сегодня с легкостью будете уходить от всех проблем и сложных задачек.

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