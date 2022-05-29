30 случаев коронавируса выявили в Удмуртии за сутки

От ковида скончался 73-летний мужчина
Фото: Амир Закиров
За минувшие сутки в ковид-стационары госпитализированы 7 жителей Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
«Проведено 2 889 тестов на коронавирус, выявлено 30 новых случая. В числе заболевших 1 ребёнок до 14 лет, 12 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.
От ковида скончался 73-летний мужчина. Выздоровели 35 человек.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 166 896 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 162 446 пациентов. 4 039 человек скончались.
На утро 29 мая 1 420 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 72 пациента ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 19 человек — в тяжелом состоянии, из них 5 — на аппаратах ИВЛ.
Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили
697 868 жителей региона. Из них 557 696 прошли через оба этапа вакцинации. 157 132 жителя республики ревакцинировались.
В оперштабе напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.
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