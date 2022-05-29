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Общество29 мая 2022 12:16

Жителей Удмуртии предупредили о грозах 30 мая

Стоит учитывать погодные условия и быть осторожнее
Дмитрий Коренев
30 мая местами по Удмуртии ожидаются грозы

30 мая местами по Удмуртии ожидаются грозы

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Завтра, 30 мая, местами по Удмуртии ожидаются грозы, сообщает пресс-служба Комитета по ГО и ЧС республики со ссылкой на пресс-службу регионального гидрометцентра.

«Учитывайте погодные условия! Будьте осторожны!», - призывают в ведомстве.

Напомним, для вызова экстренных служб необходимо обращаться по номеру 112.

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