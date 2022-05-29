Жителей Удмуртии предупредили о грозах 30 мая

30 мая местами по Удмуртии ожидаются грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Завтра, 30 мая, местами по Удмуртии ожидаются грозы, сообщает пресс-служба Комитета по ГО и ЧС республики со ссылкой на пресс-службу регионального гидрометцентра.

«Учитывайте погодные условия! Будьте осторожны!», - призывают в ведомстве.

Напомним, для вызова экстренных служб необходимо обращаться по номеру 112.

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