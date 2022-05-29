Психиатр рассказал, сколько времени можно проводить в гаджетах

Психиатр Додица рассказал, сколько времени можно проводить в гаджетах Фото: Архив КП

Главврач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с RT рассказал, что условной нормы времяпрепровождения в гаджетах нет, как нет такой нормы в потреблении алкоголя, табакокурении и в азартных играх.

«Есть люди, для которых час в день, проведенный в социальных сетях, — это много, а есть те, кто работает в социальных сетях, чья деятельность напрямую связана с гаджетами, большую часть времени они проводят за экраном монитора или с телефоном. Норма это или патология? Вопрос лишь в том, как сильно это мешает вашей жизни. Гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они развивают мелкую моторику и скорость реакции, принятия решения, усвоения информации», — поведал специалист.

При этом Додица подчеркнул, что человек может почувствовать себя несчастным в связи с большой долей интернетизации и виртуализации своей жизни. Кроме того, пользователь может стать зависимым от соцсетей, испытывать чувство собственной неполноценности и даже ущербности.

«Поэтому если гаджет не мешает вашей жизни, то вы можете не беспокоиться, но если вы чувствуете, что почти всё ваше свободное время проходит в интернете, то, конечно, вы должны всегда проводить психогигиену от информации. То есть вы должны проводить и четко отслеживать количество своей жизни, проведённой... и количество времени, проведённого вами в социальных сетях», — заключил эксперт.

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