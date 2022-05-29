Гороскоп на 30 мая: Овнов предадут, а Рыбам стоит забыть старые обиды

Астропрогноз для всех знаков на понедельник Фото: Анастасия Захарова

ОВЕН

Вас цинично предадут, но вы сами в этом виноваты. Не стоит впускать в свою жизнь людей, в которых вы до конца не уверены.

ТЕЛЕЦ

Вам стоит быть смелее, иначе рискуете упустить свое счастье. Звезды рекомендуют отказаться от дальних поездок.

БЛИЗНЕЦЫ

Придется решать сразу несколько проблем одновременно. Одинокие представители знака могут найти свою любовь.

РАК

Вас ждет довольно-таки беззаботный денек, за исключением пары-тройки непростых моментов с утра. Звезды рекомендуют потратить вечер на прогулку со своей второй половинкой.

ЛЕВ

Есть вероятность получить горький, но бесценный опыт. Звезды рекомендуют избегать споров и конфликтов.

ДЕВА

Вам стоит довериться своей интуиции - рациональные решения сегодня куда менее эффективны. Не обращайте внимания на мнение окружающих и пробуйте себя в разных сферах.

ВЕСЫ

Хороший день. Вы сможете вернуть себе утраченные позиции рабочей сфере, да и в личной жизни все медленно, но верно изменится в лучшую сторону.

СКОРПИОН

Идеальный день для разрешения старых обид и поиска компромиссов. На работе вам сегодня нет равных. Деньги вас также сегодня любят.

СТРЕЛЕЦ

Не поддавайтесь на провокации. Некоторым просто интересно наблюдать за тем, как вы злитесь. Лишите их такого удовольствия.

КОЗЕРОГ

Козерогам стоит обратить пристальное внимание на здоровье сердечно-сосудистой системы. Сегодня стоит отказаться от импровизаций – четко следуйте заранее составленному плану.

ВОДОЛЕЙ

Энергия будет бить ключом. Вы сможете выполнять несколько задач одновременно, однако звезды советуют сосредоточиться на чем-то одном.

РЫБЫ

Сегодня очень важно умение прощать. Удача будет сопутствовать великодушным представителям знака. Найдите в себе силы забыть старые обиды, пора двигаться дальше.

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