До +19 °С и дожди ожидают в Ижевске 30 мая

30 мая в Ижевске пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Местами пройдёт гроза. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха +17…+19 °С. Ветер западный 9-14 м/с.

Ночью температура воздуха составит +7…+9 °С. Ожидается небольшой дождь.

Хорошего вам дня!

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