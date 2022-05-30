4 жителя Удмуртии госпитализированы с коронавирусом за последние сутки

Летальных случаев нет Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки в ковид-стационары госпитализированы 4 жителя Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 2 162 теста на коронавирус, выявлен 21 новый случай. В числе заболевших 3 детей до 14 лет, 7 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 30 человек.

На утро 30 мая 1 380 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 73 пациента ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 19 человек — в тяжелом состоянии, из них 5 — на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 166 917 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 162 476 пациентов. 4 039 человек скончались.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 697 868 жителей региона. Из них 557 696 прошли через оба этапа вакцинации. 157 132 жителя республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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