«Удмуртнефть» приняла участие в акции по очистке прибрежной территории реки Иж

Фото: «Удмуртнефть»

ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова (работает под управлением НК «Роснефть» и КНХК «Синопек») поддержала экологическую акцию министерства природных ресурсов Удмуртии и клуба активного отдыха «Ижсплав» по очистке берегов р. Иж.

Субботник прошел в рамках всероссийских акций «Зеленая весна» и «Вода России» и нацелен на привлечение общественности к вопросам охраны окружающей среды. Ежегодно организаторы убирают прибрежную территорию реки на участке от пешеходного моста у этнокомплекса «Бобровая долина» до пешеходного моста у «ИжГЭТ».

В субботнике приняли участие около 100 человек, в том числе сотрудники дочерних обществ «Удмуртнефти». В течение трех часов они очистили прибрежную территорию протяженностью 1 км и собрали около 200 мешков мусора.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». «Удмуртнефть» инициирует и поддерживает различные экологические мероприятия, участвует в очистке родников, зарыблении водоемов и посадке аллей.