Грозы с усилением ветра до 20 м/с ожидаются в Удмуртии 30 и 31 мая

30 и 31 мая местами по Удмуртии ожидаются грозы с усилением ветра
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
30 и 31 мая местами по Удмуртии ожидаются грозы с усилением ветра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.
«Завтра, 31 мая, днем и вечером, местами по республике ожидаются грозы, усиление ветра при грозе порывами до 15-20 м/с», - уточнили в региональном Комитете по делам ГО и ЧС.
Жителей призывают соблюдать осторожность и учитывать погодные условия. Напомним, для вызова экстренных служб следует обращаться по номеру 112.
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