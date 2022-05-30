Грозы с усилением ветра до 20 м/с ожидаются в Удмуртии 30 и 31 мая

30 и 31 мая местами по Удмуртии ожидаются грозы с усилением ветра Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

30 и 31 мая местами по Удмуртии ожидаются грозы с усилением ветра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

«Завтра, 31 мая, днем и вечером, местами по республике ожидаются грозы, усиление ветра при грозе порывами до 15-20 м/с», - уточнили в региональном Комитете по делам ГО и ЧС.

Жителей призывают соблюдать осторожность и учитывать погодные условия. Напомним, для вызова экстренных служб следует обращаться по номеру 112.

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