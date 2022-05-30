В праймериз «Единой России» приняли участие 125 тысяч жителей Удмуртии

Фото: vk.com/erudmurtia

Накануне, 29 мая, в Удмуртии завершилось предварительное голосование (праймериз) за кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы в Госсовет региона. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава республики, секретарь регионального отделения партии Александр Бречалов, в голосовании приняли участие 125 тысяч жителей.

«Окончательные итоги голосования будут объявлены завтра. Кандидаты-лидеры начнут подготовку к выборам», — написал глава республики.

По его словам, у кандидатов от «ЕР» есть «сформированная жителями народная программа», которую они будут использовать как план работы.

Список победителей, которые представят партию на грядущих выборах в Госсовет, приводит «Ъ-Удмуртия».

Так, по 40 одномандатным округам первые места заняли:

1. Ирина Плигина, директор УК «ЖРП № 8» (1 229 голосов)

2. Диана Кропотина, директор окружного отделения Благотворительного фонда «Фонд продовольствия "Русь"» (3 122 голоса)

3. Эдуард Бабаян, коммерческий директор ООО «Станкогрупп» (601 голос)

4. Рамиль Гайнуллин, глава администрации Ленинского района Ижевска ( 2990 голосов)

5. Наиль Мухамедзянов, председатель совета директоров ООО «Холдинг Орбита -М», депутат госсовета Удмуртии (2 879 голосов)

6. Виктор Дьяков, заместитель директора ООО «Локомотив» (877 голосов)

7. Сергей Лукьянчиков, начальник отдела по правовым вопросам ПАО «Ижсталь», депутат госсовета Удмуртии (2 843 голоса)

8. Андрей Бабин, исполнительный директор ООО «СтройГрупп» (460 голосов)

9. Марина Лукина, директор ООО «Центр репродуктивного здоровья» (535 голосов)

10. Сергей Буторин, генеральный директор АО «Парки Ижевска», депутат госсовета Удмуртии (309 голосов)

11. Валерий Бузилов, пенсионер, депутат совета депутатов Киясовского района, бывший депутат Госдумы РФ (3 252 голоса)

12. Андрей Денисов, заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «КОМОС ГРУПП», депутат госсовета Удмуртии (2 541 голос)

13. Надежда Онищенко, директор школы № 74 Ижевска, депутат госсовета Удмуртии (2 298 голосов)

14. Катрина Селезнева, директор МАУ «Спортивная школа "Нефтяник"» (397 голосов)

15. Алексей Алабужев, индивидуальный предприниматель (374 голоса)

16. Александр Мурашов, генеральный директор ООО «Байконур» (755 голосов)

17. Марина Тихонова, директор школы № 49 Ижевска (384 голоса)

18. Анатолий Бородулин, заместитель директора ООО «СпецТехСтрой», депутат Воткинской городской думы (2 266 голосов)

19. Сергей Зуев, помощник генерального директора по ГО и ЧС АО «Воткинский завод», депутат госсовета Удмуртии (1 486 голосов)

20. Владимир Пальшин, заместитель вице-президента ОАО «МИЛКОМ», управляющий производственной площадкой «Глазов-молоко», депутат госсовета Удмуртии (1 796 голосов)

21. Сергей Чинейкин, генеральный директор АО «Чепецкий механический завод» (2 792 голоса)

22. Рашит Абашев, генеральный директор предприятия «Красная звезда», депутат госсовета Удмуртии (2 106 голосов)

23. Анатолий Наумов, генеральный директор АО «Элеконд», депутат госсовета Удмуртии (3 704 голоса)

24. Алексей Малюк, генеральный директор ООО «Удмуртская хлебная компания», депутат госсовета Удмуртии (1 385 голосов)

25. Сергей Сидоров, генеральный директор ООО «Корпорация "Аксион"», депутат госсовета Удмуртии (4 652 голоса)

26. Алексей Санников, генеральный директор ООО «Мебельная фабрика МСТ.Мебель», депутат госсовета Удмуртии (4 206 голосов)

27. Владислав Кочетков, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Воткинский хлебокомбинат» (4 129 голосов)

28. Андрей Волков, генеральный директор ООО «Цветы Удмуртии», депутат госсовета Удмуртии (2 770 голосов)

29. Дмитрий Кузнецов, заместитель генерального директора — вице-президент ООО «КОМОС ГРУПП», управляющий ООО «Птицефабрика Вараксино», депутат госсовета Удмуртии (1 878 голосов)

30. Елена Дербилова, руководитель фракции «Единая Россия» в госсовете Удмуртии (2 003 голоса)

31. Дмитрий Лукин, руководитель президиума Олимпийского совета Удмуртской Республики», депутат госсовета Удмуртии (3 297 голосов)

32. Дмитрий Арсибеков, генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, депутат госсовета Удмуртии (3 500 голосов)

33. Андрей Уланов, первый заместитель генерального директора АО «Конструкторское бюро электроизделий XXI века», депутат совета депутатов Сарапульского района (1 930 голосов)

34. Петр Фомин, начальник ГУ МЧС по Удмуртии (1 907 голосов)

35. Алексей Вершинин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск», депутат госсовета Удмуртии (2 432 голоса)

36. Александр Коробейников, заместитель генерального директора по развитию сельскохозяйственного производства ООО «КОМОС ГРУПП», депутат госсовета Удмуртии (2 220 голосов)

37. Андрей Ураськин, директор Государственного национального театра Удмуртской Республики, депутат госсовета Удмуртии (3 143 голоса)

38. Александр Сазонов, исполнительный директор ООО «Юника Инвест» (1 362 голоса)

39. Анатолий Хохряков, генеральный директор АО «Восход», депутат госсовета Удмуртии (3 944 голоса)

40. Владимир Невоструев, председатель госсовета Удмуртии (2 887 голосов)

По партийным спискам в своих территориальных группах лидируют:

1. Фарит Губаев, председатель гордумы Ижевска (4 468 голосов)

2. Рамиль Гайнуллин, глава администрации Ленинского района Ижевска (6 468 голосов)

3. Игорь Краснов, заместитель генерального директора по общим вопросам и персоналу АО «Ижевский электромеханический завод "Купол"» (4525 голосов)

4. Надежда Онищенко, директор школы № 74 Ижевска, депутат госсовета Удмуртии (8 121 голос)

5. Бахруз Гумбатов, директор ООО «Сибирь», депутат гордумы Ижевска (1 481 голос)

6. Георгий Крылов, директор ГУП «Рыбхоз "Пихтовка"» (6 872 голоса)

7. Юрий Федоров, первый заместитель председателя комитета Совета федерации по экономической политике, представитель госсовета Удмуртии (7 662 голоса)

8. Александр Прозоров, заместитель председателя госсовета Удмуртии — председатель постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности (8 824 голоса)

9. Сергей Мусинов, член совета директоров, советник генерального директора по общим вопросам АО «Сарапульский электрогенераторный завод», депутат госсовета Удмуртии (7 333 голоса)

10. Елена Дербилова, руководитель фракции «Единая Россия» в госсовете республики (5 842 голоса)

11. Сергей Смирнов, руководитель администрации главы и правительства Удмуртии (9 447 голосов)

12. Александр Шаклеин, главврач Первой республиканской клинической больницы (7 663 голоса)

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