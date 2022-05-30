Гороскоп на 31 мая: у Стрельцов возникнут проблемы с начальством, а Львы могут познакомиться с интересным человеком

Астропрогноз для наших читателей Фото: Алена Селезнева

ОВЕН

Вам придется решать чужие проблемы, хотя и своих хватает. Звезды рекомендуют обратить серьезное внимание на свое здоровье.

ТЕЛЕЦ

Не лучший день для любых финансовых операций. Важные встречи стоит перенести на вторую половину дня.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы наконец поймете, что большинство ваших переживаний навязаны вам со стороны. Сделаете ли вы из этого какие-то выводы - зависит только от вас.

РАК

Звезды советуют делегировать часть бытовых полномочий близкому человеку и отдохнуть. По возможности сидите дома и отдыхайте – сегодня прекрасный день для накопления моральных и физических сил.

ЛЕВ

Друзья сегодня не дадут вам скучать. Настроение весь день будет плавать от нейтрального к отличному. Высока вероятность познакомиться с интересным человеком.

ДЕВА

Сегодня звезды крайне не советуют сетовать на судьбу и жаловаться на несправедливость вселенной. Вселенная может обидеться и показать вам настоящие испытания и подлинную несправедливость.

ВЕСЫ

Окружающие будут слишком навязчивы - во всяком случае, вам так будет казаться. Звезды советуют сказать им об этом прямо.

СКОРПИОН

Довольно благоприятный день, в особенности это касается работы. Правда, вечером могут возникнуть проблемы на личном фронте – вторая половинка вас как минимум немного огорчит.

СТРЕЛЕЦ

Звезды советуют не брать и не давать в долг и вообще с осторожностью отнестись к любым финансовым операциям. Весьма вероятны конфликты с начальством.

КОЗЕРОГ

Проведите вечер в кругу семьи. Обсудите с родными и близкими моменты, которые вас тревожат. Вот увидите – полегчает.

ВОДОЛЕЙ

Едва ли сегодня есть кто-то счастливее вас. Сумасшедшее везение сделает свое дело. Звезды советуют к этому не привыкать.

РЫБЫ

Вас ожидает тихий и спокойный денек. Звезды советуют меньше оглядываться назад - прошлое ставит вам палки в колеса, не позволяя двигаться дальше.

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