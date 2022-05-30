В Госдуме прокомментировали индексацию пенсий и МРОТ на 10%

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации на 10% пенсий неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточного минимума Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сегодняшнее заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о подписании постановления об индексации пенсий неработающим пенсионерам, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума на 10%.

Депутат пояснила, что нижняя палата российского парламента предоставила правительству РФ особые полномочия до конца года, чтобы у него была возможность проводить такие решения в обход законодательной ветви власти.

Выплата повышенных пенсий начнется уже 1 июня.

«Самое важное — будет выполнена задача по борьбе с бедностью», — подчеркнула парламентарий.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации пенсий неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточного минимума. На эти цели из федерального бюджета направят 509,7 миллиарда рублей.

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