Погода в Ижевске на 31 мая: потепление до +21 °С, кратковременные дожди и грозы

Какая погода ожидает жителей Ижевска во вторник
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на вторник.
Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 31 мая в Ижевске ожидается облачная погода. Днем пройдут кратковременные дожди. Местами днем и вечером прогремят грозы.
Температура воздуха составит около +19..+21 °С. Скорость западного ветра достигнет 8-13 м/с. Во время грозы порывы могут достигать 15-20 м/с.
К ночи столбик термометра опустится до +9 °С, осадков не ожидается. Ветер изменит направление на северное, его скорость снизится до 2 м/с.
Желаем вам отличного дня!
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