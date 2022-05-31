Гороскоп на 1 июня: Овнам предстоит одолеть препятствие, Скорпионам – избавиться от лишнего, а Рыбам – поделиться гармонией с окружающими

Что ждет наших читателей в среду? Фото: Александр ГЛУЗ

ОВЕН

Сегодня у вас день-преодоление. Возможно, вам предстоит бороться с каким-то внешними препятствиями или недругами, а возможно, преодолеть потребуется собственные слабости и пороки. В любом случае, сейчас у вас достаточно сил, чтобы это сделать.

ТЕЛЕЦ

Много времени придется посвятить физической работе. Если вы и так постоянно ею занимаетесь, готовьтесь к тому, что от вас потребуется новый уровень мастерства. Если же вы человек интеллектуальной профессии, звезды подкинут вам что-то, что позволит разнообразить деятельность, например, какой-то мелкий ремонт.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас целиком и полностью захватит новая идея, которая покажется вам крайне перспективной. Перспективы – это, конечно, хорошо, но доделали ли вы свои прежние дела? А если нет, не получится ли так, что и этот проект вы бросите на полдороге? Обдумайте все как следует, чтобы усилия не пропали даром.

РАК

Сегодня вам будет очень тяжело заставить себя что-либо делать. Вы даже можете почувствовать недомогание – это не обязательно означает, что вы реально заболели, просто организм сигнализирует об усталости. Возможно, стоит к нему прислушаться. У вас вообще выходные как давно были?

ЛЕВ

Вы ощутите прилив новых сил и готовность свернуть горы. Скорее всего, вас вдохновит кто-то из близких. Возможно, причиной будут воспрянувшие отношения, на которых вы уже мысленно поставили крест, или успехи ваших детей.

ДЕВА

Вы истосковались по новым впечатлениям и этот день вам их гарантирует. Приключения найдут вас сами, но не факт, что они будут такими, о каких вы мечтали. Тем не менее, вам все равно будет потом что вспомнить.

ВЕСЫ

Сегодня вам захочется куда-нибудь спрятаться от посторонних глаз. Возможно, вы ощущаете беззащитность перед внешними обстоятельствами или просто хотите немного покоя. Постарайтесь создать вокруг себя благоприятную среду. Если нужно, поработайте из дома.

СКОРПИОН

Пришла пора избавляться от лишнего. У каждого Скорпиона это что-то свое. У кого-то – хлам, у кого-то – груз ненужных знакомств и связей, у кого-то – лишние килограммы. Не бойтесь сделать этот шаг, вот увидите, вы почувствуете облегчение.

СТРЕЛЕЦ

Очень разнообразный день. Успеть предстоит все: разобраться в чем-то новом, пообщаться с многими людьми, воплотить какие-то из давних планов и не забыть в перерыве перекусить, чтобы хватило сил.

КОЗЕРОГ

Сегодня вам предстоит о чем-то договариваться, возможно, урегулировать какие-то споры. Если вы сами окажетесь участником, проявите спокойствие. Если вы будете выступать в качестве третьей стороны, будьте беспристрастны.

ВОДОЛЕЙ

Кажется, вам наконец удастся невозможное: вы переделаете все срочные дела и сможете уделить внимание себе, своему хобби и отношениям. Последнее, кстати, обязательно. Вторая половинка уже скоро забудет, как вы выглядите. А если у вас ее нет, внимательно посмотрите по сторонам: именно сегодня прекрасная кандидатура ходит рядом и вздыхает по вам – не упустите!

РЫБЫ

Мудрость и созидательный настрой – это сегодня про вас. Вы создаете вокруг себя уют и гармонию, и ничто не в силах вам помешать. Скорее всего, в ваш спокойный мирок кто-то попросится. Впустите, вашей доброты сегодня хватит на всех.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Сержант и лейтенант из Удмуртии погибли на Украине

Путин одобрил намерение Бречалова вновь баллотироваться на пост главы Удмуртии

На переулке Северном в Ижевске начали ремонтировать дорогу