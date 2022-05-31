Узнать о скрытых в организме инфекциях жители Удмуртии могут со скидкой 20%

Фото: Pixabay

Инфекции, передающиеся половым путем, к сожалению, выявляются все чаще. И этот рост, в том числе, специалисты связывают с тем, что часть из них протекает в скрытой форме и зачастую проявляется на уже достаточно поздних стадиях. То есть, человек живет себе, даже не подозревая, что у него есть реальные проблемы со здоровьем!

Очень важно периодически проверять мужское и женское здоровье на скрытые половые инфекции, которые могут нанести серьезный вред организму человека. Речь, в частности, идет о микоплазмозе, хламидиозе и уреаплазмозе.

В лаборатории «МедЛаб Экспресс» Ижевска проверить наличие или отсутствие скрытых половых инфекций можно анонимно. Никаких личных данных, если клиент решил их не разглашать!

Еще один важный момент – стоимость исследований. Весь июнь в «МедЛаб Экспресс» каждый обратившийся житель республики получит скидку 20 %!

Неприятен сам процесс взятия мазка? А это и не обязательно, ведь в лаборатории есть новейшее оборудование, которое позволяет диагностировать данные заболевания бесконтактным способом. Мужчинам достаточно принести в лабораторию утреннюю порцию урины. Кстати, для удобства горожан у лаборатории есть собственная служба выезда на дом.

Убедиться в отсутствии скрытых половых инфекций особенно важно во время планирования беременности. Только так супруги могут быть уверены, что здоровью их будущего малыша ничего не угрожает.

Лаборатории «МедЛаб Экспресс» в Ижевске работают по следующим адресам:

ул. Удмуртская, 265/1, телефон +7 (3412) 42-00-01;

ул. Удмуртская, 268, телефон +7 (3412) 43-33-60;

ул. Молодежная, 87, телефон +7 (3412) 64-12-09;

ул. Ленина, 17, телефон+7 (3412) 51-44-44, 51-44-42;

ул. Клубная, 50, телефон +7 (3412) 24-08-38;

ул. Горького 59А, телефон +7 (3412) 50-21-21, 50-20-30;

ул. Петрова, 9, телефон +7 (3412) 56-15-22.

Вызов специалистов на дом: +7 (3412) 42-00-01, 42-00-02.

Подробную информацию можно узнать на сайте лаборатории analiz18.ru

Новости компании