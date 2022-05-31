В Удмуртии осудят виновника ДТП с двумя погибшими

В аварии погибли мальчик 2019 г.р. и девушка 1998 г.р. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии
В Игре перед судом предстанет 37-летний местный житель, устроивший ДТП с двумя погибшими. Об том сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Напомним, авария произошла 18 октября прошлого года около деревни Лонки-Ворцы в Игринском районе.
«По версии следствия, в октябре 2021 года обвиняемый находясь за управлением грузового автомобиля с полуприцепом в темное время суток, предварительно не убедившись в безопасности маневра, приступил к совершению поворота на нерегулируемом перекрестке», - говорится в сообщении.
Мужчина не справился с управлением и остановился, заняв две полосы дороги. В темноте грузовик не заметили водители двух легковых автомобиля и врезались в полуприцеп. В аварии погибли два пассажира легкового автомобиля Chevrolet – мальчик 2019 г.р. и девушка 1998 г.р.
Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.
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